Aldo, Giovanni e Giacomo nel nuovo film sponsorizzato da Popolare San Felice

Tre sale gremite al cinema Vittoria mercoledì 29 gennaio, e quasi mille persone invitate da Sanfelice 1893 Banca Popolare all’anteprima del film di Aldo, Giovanni e Giacomo “Odio l’estate”, da mercoledi nelle sale cinematografiche italiane.

Una serata di successo all’insegna della comicità che sottolinea il felice sodalizio tra la Popolare di Sanfelice e il mondo del cinema. Un sodalizio cominciato parecchi anni fa, quando la banca decise di sostenere l’attività di una delle più importanti case di produzione cinematografiche, la modenese Agidi Due di Paolo Guerra.

Da allora la Popolare di Sanfelice ha partecipato alla produzione di ben otto film, di cui tre con Aldo, Giovanni e Giacomo come protagonisti. “Il cinema è cultura, ma anche economia reale”, ha affermato il presidente Flavio Zanini. “Per questo abbiamo riconfermato il nostro impegno. E poi il film ‘Odio l’estate’ è un ottimo prodotto di comicità intelligente e popolare. E noi siamo una banca popolare a cui piace dare una mano a chi fa buon cinema italiano”.

Prima della proiezione del film una dirompente conferenza stampa con la partecipazione del tre comici milanesi e due delle rispettive “mogli cinematografiche”, Lucia Mascino e Maria Di Biase intervistati dal giornalista Leo Turrini. Più che una conferenza un happening con battute e siparietti comici che ha scaldato il clima prima della proiezione del film.

“Per noi ‘Odio l’estate’ rappresenta un ritorno alle origini”, hanno affermato i tre attori. ”Non ci siamo mai divisi. Avevamo solo bisogno di uscire, raccogliere e ritornare. E anche il ritorno alla regia di Massimo Venier, a quindici anni dall’ultimo lavoro insieme, ci ha sicuramente aiutato a riportarci a quelle che sono le nostre origini cinematografiche. Massimo ci conosce molto bene e ci riporta inevitabilmente ai primi tempi della nostra carriera”.

In un’isola del Sud tre coppie con figli e cane al seguito raggiungono la meta delle loro agognate vacanze. Una bellissima casa sul mare che per un disguido dell’agenzia di viaggi è la stessa per tutte e tre le famiglie.

Da qui prende avvio una esilarante commedia degli equivoci sulla difficile convivenza di tre gruppi familiari molto distanti e con stili di vita differenti. Una commedia che lascia spazio all’ironia e alla comicità, sorretta da un amalgama sorprendente fra i protagonisti maschili e femminili. Ma che fa emergere con garbo e intelligenza i valori dell’amore, dell’amicizia, della difficoltà dei rapporti familiari.

Un film che diverte ma che sa parlare anche dei sentimenti e delle prove molto dure della vita. Una commedia dolce-amara che fa ridere ma anche riflettere.

“Il film è stato interamente girato in Puglia”, racconta Giuseppe Viggiano, produttore esecutivo di Agidi Due. “Le riprese sono durate circa sette settimane. Abbiamo lavorato con un grande cast, e avuto la partecipazione straordinaria di Michele Placido e Massimo Ranieri. In tutto è costato circa 5 milioni e 500mila euro e abbiamo utilizzato più di 1300 comparse. Si è trattato di un grande impegno di produzione che ci ha permesso di realizzare un film corale e con grandi immagini che piacerà sicuramente al pubblico”.

