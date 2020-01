Alla Zerla premiati i disegni dei bimbi di Mirandola

MIRANDOLA – Sabato alla Zerla si è svolta la seconda edizione di Natale in bicicletta in collaborazione con Farmacia Veronesi e la scuola materna di Quarantoli. É stata l’occasione per ospitare tanti bambini e i loro genitori.

Sono stati premiati tra i tantissimi arrivati 4 disegni con una bicicletta prodotta dai ragazzi della Zerla.

