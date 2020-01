Allattamento, incontro con la Leche League a San Felice

Allattamento, per mamme e donne incinte ecco la Leche League a San Felice. L’appuntamento è previsto per martedì 14 gennaio presso la saletta di Ricommerciamo. Ingresso libero.

Leche League International è oggi un’autorità riconosciuta a livello internazionale ed è presente in 80 Paesi con circa 6000 Consulenti. Esiste in Italia dal 1979 ed è composta attualmente da circa 120 Consulenti, tutte donne che hanno allattato e che hanno seguito un accurato tirocinio per sostenere altre donne nella normale gestione dell’allattamento.

In tutto il mondo La Leche League – LLL – aiuta le madri ad allattare, fornendo sostegno da mamma a mamma, incoraggiamento, informazioni e promuovendo una miglior comprensione dell’allattamento come elemento fondamentale per lo sviluppo della salute dei bambini e delle loro madri, e per consolidare il legame fra loro. Le Consulenti de LLL assistono gratuitamente le madri nella normale gestione dell’allattamento via internet, tramite i contatti telefonici, gli incontri periodici di gruppo e la distribuzione delle proprie pubblicazioni.

Gli incontri periodici de La Leche League a San Felice sul Panaro sono tenuti dalla Consulente Stefania Borghi ogni primo martedì del mese dalle 10:00 alle 12:00 presso la sala riunioni di Ricommerciamo. Per avere maggiori informazioni potete contattarla al 349-3292059.

