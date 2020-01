Armadietti per tutti, tablet ed ebook e progetti di integrazione: a San Prospero è il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

SAN PROSPERO – Durante la mattinata del 29 gennaio presso l’Auditorium Volmer Fregni i candidati Sindaci del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze hanno ufficialmente concluso la loro campagna elettorale di fronte a tutta la scolaresca della scuola media di San Prospero.

I quattro candidati: Anna Bedin, Lisa Roncati, Luca Loisi e Alessandro Bandieri hanno sintetizzato i loro punti programmatici con l’ausilio di presentazioni digitali e cercato di convincere i ragazzi a votare per loro.

Da bravi “politici” hanno voluto attirare i voti attraverso proposte di sicuro effetto: installazione degli armadietti per ciascun alunno, ebook e tablet al posto dei libri cartacei.

Sono emerse anche proposte innovative come l’installazione di semafori con segnaletica acustica per gli ipovedenti e progetti per la valorizzazione delle diverse culture.

I quattro candidati hanno inoltre mandato velati messaggi ai loro insegnanti parlando all’unisono di laboratori e all’Amministrazione comunale segnalando interventi di manutenzione.

Tutti hanno dimostrato di voler prendersi a cuore i problemi della scuola e dei giovani.

A questo faccia a faccia dei candidati è seguita quindi la votazione da parte di tutta la scolaresca.

L’insediamento dei 13 consiglieri e del nuovo sindaco sarà effettuata sabato 8 febbraio presso la Sala Consiliare del Comune di San Prospero alla presenza del Consiglio Comunale al completo.

A questi ragazzi spetterà il compito di mettersi all’ascolto dei compagni, di rilevare i loro bisogni e di tradurli in proposte da fare all’amministrazione comunale.

Sarà sicuramente un’esperienza che li arricchirà sul piano personale e come cittadini. Dopo aver conosciuto direttamente le modalità attraverso cui il cittadino esercita i propri diritti democratici, conosceranno le regole del funzionamento delle Amministrazioni locali e praticheranno la cultura del dialogo e della legalità.

