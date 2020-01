Attenzione alle truffe, finti controlli di Carabinieri e addetti del gas

MODENA – Tornano le truffe ai danni delle persone anziane che abitano sole. Ieri una coppia di anziani hanno ricevuto la visita di due malviventi, che si sono spacciati per un militare dell’Arma ed un addetto al controllo del gas. I due sono riusciti a farsi aprire la porta e a distrarre le vittime, marito e moglie ottantenni, e sono riusciti a rubare monili in oro e, pare, anche contanti per un ammontare complessivo, ancora da quantificare con precisione, di svariate migliaia di euro. Conclusa la ’recita’, il finto carabiniere l’altrettanto finto addetto del controllo del gas si sono allontanati come se niente fosse. Sul posto, alle 13, sono arrivati gli agenti della squadra volante, insieme agli uomini della polizia scientifica, che ha cercato tracce utili alle indagini.

Considerando che questo genere di truffatori professionisti di raro colpiscono una volta sola, come insegna l’esperienza, e si spostano anche sul territorio, è meglio stare attenti a chi suona alla porta e avvisare subito le forze dell’ordine.

