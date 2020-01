Aumenta il fondo di solidarietà. La soddisfazione dei sindaci di centrosinistra

Le sindache i sindaci di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, San Possidonio e San Prospero esprimono soddisfazione per la comunicazione arrivata da parte del Ministero delle Finanze e dell’Economia che “nel 2020 il Fondo di solidarietà comunale tornerà a crescere per la prima volta dopo anni di tagli. Attraverso l’istituzione di un fondo verticale erariale integrativo del fondo di solidarietà comunale, vi saranno 100 milioni aggiuntivi nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 milioni nel 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024”. Nello stesso comunicato si legge “Non solo quindi non si riduce il Fondo di solidarietà, ma viene previsto un incremento delle risorse a disposizione dei Comuni per garantire il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate ai sensi del decreto legge n. 66/2014”. In attesa di conoscere il riparto delle somme che “avverrà nelle prossime settimane”, gli stessi sindaci comunicano che tali trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato ai Comuni verranno impiegati per i servizi ai cittadini.

Monja Zaniboni (sindaca di Camposanto)

Lisa Luppi (sindaca di Cavezzo)

Luca Prandini (sindaco di Concordia sulla Secchia)

Alberto Calciolari (sindaco di Medolla)

Carlo Casari (sindaco di San Possidonio)

Sauro Borghi (sindaco di San Prospero)

