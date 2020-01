Bergamini (civici): “Non partecipare a riunione Ucman è idea distorta di democrazia”

La democrazia è partecipazione. È confronto, anche aspro, ma senza mai abbandonare la posizione.

Questo è sempre stato il faro che ha mosso le liste civiche della Bassa Modenese (quelle che ora appoggiano Lucia Borgonzoni) soprattutto negli anni 2014-2019, quando il nostro gruppo in Unione Area Nord ha dovuto subire un esercizio della democrazia molto limitato dalla “cattiva prassi di governo del PD”. Una prassi fatta non di dialogo per comprendere a fondo i problemi del territorio e discutere insieme di possibili soluzioni, ma tutta fatta di imposizioni: sedute convocate sempre al minimo del preavviso di legge, documentazioni incomplete e anche incomprensibili, poche commissioni tematiche e più per sancire ciò che il PD aveva già deciso che per aprire a un leale e legittimo confronto democratico.

Davanti a questa prassi non abbiamo mai arretrato di un passo, anche nell’esprimere la nostra dura lotta a questo metodo irrispettoso delle diverse posizioni di pensiero. Perché pensiamo prima al compito che ci hanno affidato gli elettori : essere la loro voce sempre e comunque.

Ora leggiamo di questa notizia delle “liste civiche del PD” in Consiglio Ucman, che non gradiscono la convocazione di un Consiglio a pochi giorni dalle elezioni regionali – come se ciò avesse il potere, anche mediatico, di influenzare le sorti della chiamata alle urne del prossimo #26gennaio, pur durante la discussione di temi importanti per l’Area Nord, come la sanità.

Inoltre, stanno così ostacolando la surroga del consigliere Boetti (purtroppo deceduto), e anche la presenza del numero legale necessario alla seduta.

Così i “falsi civici del PD” intendono la democrazia : va bene solo quando la esercitano loro, a modo loro e a loro esclusivo beneficio politico. Se davvero a loro interessa la democrazia, si presentino in Consiglio regolarmente.

I nostri civici invece hanno scelto di appoggiare #borgonzonipresidente, capace di ascolto e di condivisione.

Loro rinunciano all’esercizio della democrazia.

Noi invece ci siamo, sempre.

