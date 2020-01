Bernardo Levi in concerto al Castello Campori

SOLIERA – Nuovo appuntamento con la musica live d’autore al Castello Campori di Soliera. Domenica 19 gennaio alle ore 18.30, in piazza Fratelli Sassi 2, è in programma il concerto di Bernardo Levi. Levi è un personaggio di finzione nato a Mendrisio nel 1987. Autodidatta, ha vissuto nell’ordine a Roma, Los Angeles e Bruxelles, ove tuttora risiede. La sua musica è minimale, eseguita prevalentemente con piano elettrico, archi artificiali e drum machine.

“Abisso OK” è il suo secondo singolo, prodotto da Marco Fasolo (Jennifer Gentle) ed è uscito il 20 settembre 2019 per La Barberia Records di Modena.

Dopo le esibizioni di Nicolò Carnesi, Alessandro Pivetti e del trio che ha suonato insieme al disegnatore Marino Neri, anche il live di Bernardo Levi si intreccia alle immagini esposte all’interno della mostra “Un paese ci vuole. Fotografie fra luoghi e persone del nostro territorio”. Si tratta di una collettiva di dieci giovani artisti, selezionati da TerraProject, con il coordinamento di Simone Donati e Rocco Rorandelli, che rivisita in modo libero e inaspettato la realtà umana e territoriale di Soliera. Aperta solo il sabato e la domenica, con orari 9-13 e 15-19.30, la mostra ha totalizzato fino ad oggi 1.600 visitatori. Per chi non l’avesse ancora vista, c’è tempo fino a domenica 8 marzo. L’ingresso è libero.

Gli autori sono Samantha Azzani, Cosimo Calabrese, Alessandra Carosi, Umberto Coa, Nicola Dipierro, Karim El Maktafi, Simone Mizzotti, Mattia Panunzio, Luana Rigolli e Irene Tondelli.

Per maggiori informazioni: 059.568580, info@fondazionecampori.it

www.solieracastellodellarte.it

