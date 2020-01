Bertolini (Lega): “Carenza medici di base indice di scarsa capacità programmatoria regionale e disattenzione per il territorio”

“Carenza medici di base indice di scarsa capacità programmatoria regionale e disattenzione per il territorio”. Lo ha affermato Isabella Bertolini candidata per la Lega per Modena e provincia alle elezioni regionali del 26 gennaio, commentando la notizia della mancanza, nella Bassa e nel resto della provincia di medici di base e pediatri.

“I nodi dell’assistenza sanitaria di base, soprattutto nei Comuni periferici della provincia, vengono al pettine. Il problema della mancanza di medici di base, pur risaputo e non affrontato, è indice non solo dell’incapacità di programmare il futuro della sanità modenese, ma anche della disattenzione della Regione per i territori e per le aree periferiche della provincia. Il problema dei medici è solo la punta dell’iceberg, la conseguenza di politiche sbagliate e centraliste che hanno portato, attraverso i Pal, allo smantellamento dei servizi sanitari territoriali di base, soprattutto della montagna e della bassa. Voluto e imposto per volontà politica del PD alla guida della Regione, della Provincia e dei Comuni. Cambiare l’assetto politico in Regione significherebbe anche cambiare quella politica, che ha tolto i servizi dai Comuni dell’Appennino e della bassa dove oggi i cittadini sono obbligati a compiere chilometri anche solo per una visita medico legale. È questo livello di assistenza che, pur nel mantenimento delle prestazioni garantite negli ospedali centrali, vogliamo ripristinare. Partendo da una programmazione seria e capillare dei servizi territoriali essenziali, di cui i medici di base rappresentano l’elemento fondamentale”.