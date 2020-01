Bimba di 6 anni cade dalla seggiovia a Sestola

Una bambina di sei anni è caduta da una seggiovia triposto, a Passo del Lupo, sulle montagne di Sestola, nel Modenese. E’ successo domenica intorno alle ore 15.

La bimba, per cause in corso di accertamento, è caduta da una altezza di circa 4 metri, ma il volo è stato attutito dalla neve fresca. È stata soccorsa dai carabinieri sciatori e dal 118 e portata al Maggiore di Bologna con l’elisoccorso. Non sarebbe in gravi condizioni.

Un altro bambino se l’è vista brutta questa domenica sulle nostre montagne. Sempre a Passo del Lupo, attorno a mezzogiorno, un 11enne della provincia di Reggio Emilia è caduto sulla pista. E’ stato soccorso dai Carabinieri sciatori ed elitrasportato in ospedale con sospetta frattura al bacino.

Nell’arco della giornata, oltre ai due interventi di soccorso già descritti, i Carabinieri Sciatori hanno fatto altri nove interventi per cadute sulle piste, di minore entità.

