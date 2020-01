Biometano Concordia, l’opposizione: “Basiti dal silenzio del sindaco” dopo le accuse lanciate dall’impresa che voleva realizzarla.

Scrive la capogruppo Elena Bignardi, lista civica per Concordia, ex candidato sindaco Emiliano Gatti:

Come capogruppo della lista Civica per Concordia resto abbastanza basita dal silenzio da parte del sindaco Prandini e della sua Giunta targata PD di fronte alle accuse della Biobimat.

L’azienda sostiene che il sindaco ha sempre sostenuto l’impianto, facendo il doppio gioco per racimolare voti e consenso popolare. Anche con noi dell’opposizione il sindaco si è sempre mostrando contrario negando ogni coinvolgimento nell’approvazione dell’impianto.

Rimaniamo perciò, penso come ogni cittadino di Concordia, in attesa di un celere chiarimento da parte del sindaco e del capogruppo Paolo Negro, portavoce per eccellenza della questione Biobimat, che tarda ad arrivare. Questo silenzio è imbarazzante e poco rispettoso nei confronti dei cittadini.

La nostra posizione è e rimane di essere fermamente contrari alla costruzione dell’impianto, continueremo a lavorare affinché non venga realizzato per salvaguardare il nostro territorio.