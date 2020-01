CONCORDIA- Biometano a Concordia, Bio Bimat all’attacco della Soprintendenza. Contatti impossibili, lamentano dalla ditta. E chiedono che il un “no” al progetto venga rivalutato in base alla perizia sul bosco fatta dalla stessa impresa.

Ecco il testo della lettera inviata dalla Bio Bimat alla Soprintendenza

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), L.R. n. 4/2018, D.Lgs. 152/06 – Progetto di impianto integrato anaerobico/aerobico di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi per la produzione di biometano e ammendante compostato misto/biostabilizzato, in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), Via delle Mondine. Parere paesaggistico

Signor Soprintendente,

Le scriviamo per segnalarLe anomalo comportamento serbato dai suoi Uffici, durante il procedimento in oggetto, nell’ambito del quale la Vostra Autorità è stata chiamata a rendere il parere previsto dall’articolo 146 del D.lgs. 42/2004, sul presupposto dell’interferenza di un preteso vincolo paesaggistico (a nostro avviso, invero, inesistente) sull’area interessata dalla realizzazione del biodigestore in progetto, che richiedere il taglio di una recente ricrescita arbustiva, inopinatamente qualificata come bosco. Nelle settimane scorse, i nostri consulenti hanno più volte richiesto a Suoi funzionari, incaricati dell’istruttoria del parere in questione, di poter essere ricevuti per un confronto tecnico. La richiesta ed i solleciti non hanno trovato alcun riscontro. Tale esigenza emergeva anche da fatto che, durante le sedute istruttorie della conferenza dei servizi, nessun funzionario della Sua Soprintendenza ha partecipato al consesso, impedendo quindi qualsiasi forma di contatto. Sorprendentemente, però, dopo l’espressione del parere negativo, espresso assecondando peraltro la volontà del Comune di Concordia di voler respingere l’istanza, i funzionari della Sua Soprintendenza hanno partecipato alla conferenza dei servizi, per fare fronte comune con gli amministratori di Concordia, ai fini del diniego dell’impianto. Il parere espresso dalla Sua Soprintendenza, che si basa su presupposti invero opinabili e non verificati, deve a nostro avviso non ritenersi più attuale, alla luce degli approfondimenti condotti. Nel procedimento, oltre a portare documenti a confutazione di quanto sostenuto dal parere, abbiamo prodotto una relazione da cui si evince come la ricrescita arbustiva qualificata come bosco debba comunque essere tagliata, per rendere asportabile il suolo su cui è cresciuta. Tale suolo è costituito da rifiuti, ivi abusivamente abbancati durante gli interventi di trasformazione del comparto (primi anni 2000), e che, in conformità al disposto dell’articolo 192 del D.lgs. 152/2006, dovranno essere rimossi, con provvedimento assunto dall’amministrazione comunale in danno del responsabile. Tale circostanza dovrà essere adeguatamente ponderata, al fine di rivedere il parere reso dai Sui uffici, onde evitare che, nel contesto del presente procedimento, venga confermata una decisione, preclusiva all’insediamento del nostro impianto, priva però di ogni utilità ai fini della conservazione di una formazione, assunta come boschiva, ma destinata comunque ad essere asportata. Si verrebbe così a determinare un grave ed ingiusto pregiudizio, rispetto a cui non potremo che assumere le più adeguate iniziative a tutela dell’investimento vanificato dall’irragionevole comportamento dei Sui uffici.

Le chiediamo, pertanto, di volerci incontrare per confrontarci sulla questione, e ciò con estrema sollecitudine, avendo ARPAE fissato la conferenza dei servizi per la data del prossimo 23 gennaio.

Distinti saluti.

Modena, 20 gennaio 2020

BIO BIMAT Srl Alessandro Venturini