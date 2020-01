Bomporto, chiusa via per Solara

BOMPORTO – Il Servizio Ambiente del Comune di Bomporto rende noto che martedì 28 e mercoledì’ 29 gennaio il tratto stradale di via per Solara, compreso tra l’incrocio di via Carlo Testa e via Cristo e via Ravarino-Carpi, sarà chiuso per permettere la messa in sicurezza di alberature da parte di un privato.

