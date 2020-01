Camposanto, nel paese di Palma Costi il Pd perde consensi e vola la Lega

Camposanto, nel paese di Palma Costi il Pd perde consensi e vola la Lega. I risultati delle elezioni regionali mostrano come i camposantesi abbiano votato in maggioranza per la candidata leghista Lucia Borgonzoni, che ha raccolto 846 preferenze contro le 742 di Stefano Bonaccini (centrosinistra)

La Lega ha 620 voti ed è il primo partito del paese, Fratelli d’Italia ha 121 voti e Forza Italia 29.

Il Pd, il partito cui appartiene l’assessora regionale e politica di lungo corso Palma Costi, a Camposanto ottiene 586 voti.

Il risultato del centrosinistra a Camposanto

Il risultato del centrodestra a Camposanto

