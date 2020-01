Canone lampade votive in ritardo, il Comune non chiede la mora

CAMPOSANTO – Canone lampade votive in ritardo, il Comune di Camposanto non chiede la mora. Spiega la sindaca Monja Zaniboni:

A seguito di segnalazioni di cittadini della mancata consegna e confrontandoci con Poste Italiane che ci gestisce il servizio, siamo a comunicarvi che l’invio della fatturazione del canone lampade votive agli utenti avverrà in questi giorni e riporterà la scadenza al 31/12/2019. Ciò non comporterà nessun interesse di mora e nessun distacco luci, visto che il disagio è dovuto ad un problema tecnico. Chiediamo di effettuare il pagamento entro e non oltre il 15 gennaio 2020.