Cavezzo, trovati rifiuti in strada su via Neri

E’ giunta una segnalazione grazie alla pagina Cavezzo in piazza, che mostra dei rifiuti abbandonati su via Neri dopo che i bidoni dell’immondizia sono stati rimossi. A corollario delle fotografie, alcuni commenti che segnalano altri rifiuti abbandonati nei fossi tra Cavezzo e Medolla, e di chi auspica più telecamere per l’identificazione dei colpevoli da parte della Polizia Municipale.

