Cena coi big a Cavezzo per Fratelli d’Italia

Dopo aver inaugurato, sabato scorso, la sede di Fratelli d’Italia Area Nord a Mirandola, il partito di Giorgia Meloni invita tutti alla cena in programma lunedì a Cavezzo.

“Oggi, assieme ad assessori e consiglieri di vari comuni del cratere oltre ai candidati Michele Barcaiuolo e la presidente dell’ Ant Maria Grazia Zagnoli, assieme all’onorevole Ylenia Lucaselli abbiamo inaugurato quella che sarà la sede dei moderati, liberali e sovranisti – spiega Marian Luglimconsigleire comunale a Mirandola e in Ucman per Fdi – siamo veramente felici della presenza di chi è intervenuto, perché vogliamo più opere, una viabilità migliore e non vogliamo un ospedale baricentrico visto che siamo sprovvisti di opere nel 2020 grazie a 50 anni di sinistra”

Lunedì sera, al ristorante via Cavour a Cavezzo ci saranno i candidati modenesi della lista Fratelli d’Italia, il deputato Galeazzo Bignami e il senatore Alberto Balboni.

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO LA FOTOGALLERY

Intanto il candidato di Fratelli d’Italia Antonio Spica torna sulla questione ospedale: “Sanità e salute passano anche per la viabilità. il territorio merita rispetto. Non si può pensare di avere soltanto un ospedale efficiente se questo non passa attraverso uno sviluppo di una viabilità sostenibile con particolare riferimento alla statale 12 Canaletto che va ampliata, oltre ad una rete di servizi di trasporto pubblico che possa collegare tutti i comuni che da Bastiglia – alle porte di Modena – vanno sino a Mirandola e oltre, consentendo una più facile fruizione dell’ospedale anche a chi non è dotato di mezzi propri. Basti pensare che durante le calamità che il territorio ha subito, parecchie erano proprio le problematiche relative alla viabilità per raggiungere l’ospedale: questo in un territorio che rimane fortemente a rischio sia sul piano sismico che anche idrogeologico; ad ogni temporale e a rischio piene dei fiumi, assistiamo alla chiusura sistematica dei ponti che collegano l’area al territorio carpigiano. Non vuole essere questa una guerra fra ospedali ne tantomeno fra territori, ma non si può fare certamente discriminazione fra i cittadini che, specie nel territorio dell’area nord già fortemente provato, meritano un ospedale che oltre a servire la città di Mirandola, in seguito alle calamità subite – terremoto in primis e alluvione due anni dopo – merita di avere un ospedale all’avanguardia che possa fungere da struttura di primaria importanza per tutti i comuni dell’area nord. Occorre altresì razionalizzare la spesa garantendo soprattutto i reparti più importanti ovvero quelli dedicati alla vita e alle condizioni vitali della persona, quindi no ad un ospedale baricentrico ma di alto livello, come del resto già più volte ribadito da Fratelli d’Italia. E se di sanità si vuol parlare si pensi anche alla salute: vanno riviste le politiche in merito all’inceneritore di via Cavazza con attenzione all’aria che respiriamo, fra le più inquinate d’Italia e anche per questo bisogna dire no alla discarica di finale Emilia, a salvaguardia anche dell’agricoltura e delle falde acquifere. Semplici e importanti ricette di cui non si comprende come mai chi ci governa da 50 anni non è stato in grado di attuare: chi è causa del problema non può certo esserne la soluzione” conclude Spica.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017