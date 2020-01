Censimento uccelli Pettazzurro Mirandola spostato causa nebbia

MIRANDOLA – Il Som, Stazione ornitologica Modenese, comunica che a causa del perdurare delle condizioni di nebbia nei luoghi oggetto di censimenti IWC, il censimento nella Bassa Modenese previsto per venerdì 10 gennaio è stato

POSTICIPATO a VENERDI’ 17 GENNAIO .

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicare la propria disponibilità all’indirizzo email all’indirizzo som@cisniar.it in modo da poter garantire l’ottimale organizzazione delle squadre per la maggior copertura del territorio possibile.

Per le Valli di Mirandola, Finale Emilia e Concordia il ritrovo è previsto per Venerdì 17 GENNAIO 2020 ore 08:00 presso la S.O.M.(Stazione Ornitologica Modenese) “il Pettazzurro” Loc. Confine di Mortizzuolo, Mirandola (MO), Via Montirone n° 3

https://www.google.it/maps/place/Via+Montirone,+41037+Mirandola+MO/@44.8831089,11.1756269,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fbd10cddaff99:0x4cf33df71543b30f!8m2!3d44.8831089!4d11.1778156

Ritrovo ore 8,00, inizio ore 8,30

Si raccomanda di portare abbigliamento e calzature adeguate alla stagione, sono consigliati gli stivali di gomma.

Verranno censite le zone umide dei comuni di Mirandola, Finale Emilia e Concordia sulla Secchia (MO).

Nello specifico :

-Valli della Tomina

-Valli le Partite

-Valli di Fossa

-Valli di San Martino in Spino

-Valli di Massa finalese

Ci suddivideremo in squadre e si procederà con i censimenti che termineranno indicativamente alle ore 12:00

Tutti sono ben accetti, i più esperti ma anche quelli alle prime armi o semplici curiosi, si avrà l’opportunità di imparare tanto sull’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento e si potranno scoprire queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia.

Se interessati mandare una mail di conferma a :

som@cisniar.it

IMPORTANTISSIMO!!!

Quando raggiungete la SOM,

Percorrendo Via Montirone si prega di rispettare il limite di velocità di 30 kmh e di cercare il più possibile di non sollevare polvere, per rispetto dei residenti.

