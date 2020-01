Cimice asiatica, il presidente Tomei a Fieragricola a Verona

VERONA – «La diffusione della cimice asiatica sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura. Per sconfiggere questo autentico flagello le istituzioni, a partire dalla Regione Emilia Romagna, sono in prima linea. Occorre rafforzare, anche in sede europea, questo impegno per dare una prospettiva a tutto il comparto».

Lo afferma Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, partecipando a Verona, mercoledì 29 gennaio, all’inaugurazione di Fieragricola e alla manifestazione promossa dalla Coldiretti per sensibilizzare enti e istituzioni sul problema della cimice asiatica.

«Da una parte sta proseguendo la ricerca per l’introduzione dell’antagonista – aggiunge Tomei – e dall’altra sono stati attivati diversi strumenti di sostegno agli agricoltori colpiti, soprattutto i coltivatori della pera, una nostra eccellenza che dobbiamo salvaguardare. E’ una sfida che riguarda tutta l’agricoltura europea minacciata dai cambiamenti climatici e dalla diffusone di parassiti finora sconosciuti con gravi conseguenze non solo sul tessuto produttivo ma anche sociale dei nostri territori».

LEGGI ANCHE:

Fondi per l’agricoltura e lotta alla cimice asiatica: summit in Regione

Bargi (Lega): “Usare fondi europei per combattere la cimice asiatica”

Cimice asiatica: da credito cooperativo 20 milioni di euro agli agricoltori colpiti

Danni da cimice asiatica, il Governo prepara 80 milioni di euro per le aziende danneggiate

Cimice asiatica, ecco come tenere fuori l’insetto dalle nostre case

Emergenza cimice asiatica nella Bassa, se ne parla a Finale Emilia

Cimice asiatica, 350 milioni di euro i danni per pesche, nettarine e pere

Cimice asiatica, vertice a Roma con la ministra Bellanova e gli assessori regionali

Emergenza cimice asiatica, dalla Regione 250 mila euro a sostegno urgente delle imprese agricole

Cimice asiatica, convocato il vertice in Regione

Cimice asiatica, per Coldiretti “perso fino al 100% del prodotto”

Cimice asiatica e pericoltura, l’allarme di Confagricoltura Modena

Emergenza cimice asiatica, Regioni e Province autonome chiedono incontro urgente ai ministri all’Agricoltura, Ambiente e Salute

Cimice asiatica, Coldiretti: “Pronti alla battaglia”

Aumentano col caldo i danni da cimice asiatica nei frutteti

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017