Concordia, scoperta famiglia in casa inagibile

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Nell’ambito del Controllo Integrato del Territorio, gli agenti del Commissariato di Polizia di Mirandola, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e dagli uomini della Polizia Municipale dell’Unione Comuni dell’Area Nord, hanno effettuato una serie di verifiche nel comune di Concordia.

I controlli si sono concentrati su alcuni immobili dove era stato segnalato un “viavai” sospetto, soprattutto in orario notturno. È stata così accertata la presenza di sette persone di nazionalità straniera, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, tre delle quali risiedevano in una casa dichiarata inagibile con ordinanza sindacale a seguito del sisma. Il capo famiglia è stato denunciato per inottemperanza all’ordine dell’autorità.

