Consiglio comunale vivace a Finale Emilia, la questione ospedale è aperta

FINALE EMILIA – Il Consiglio Comunale che si è tenuto la sera del 28 gennaio a Finale Emilia è stato piuttosto lungo e movimentato. Si è discusso su due mozioni sulla sanità, una del PD e una della Lega, e alla conclusione dei dibattito con la replica dei presentatori, prima del voto il sindaco leghista Sandro Palazzi ha iniziato a urlare contro l’intervento di Andrea Ratti, del partito democratico che stava parlando al microfono.

Il neo presidente Paolo Saletti, delfino di Palazzi, riferiscono i presenti, è intervenuto per dire al sindaco “Di tacere e di vergognarsi. Di fronte a questa sceneggiata come minoranza siamo usciti dall’aula e loro sono rimasti lì con la loro arroganza senza votarsi il documento visto che – fa presente Stefano Lugli, della lista di sinistra – non avevano più il numero legale, perché diversi consiglieri erano già andati a casa. A situazione degenerata ce ne siamo andati lasciandoli da soli“.

La seduta è stata sospesa per mancanza del numero legale. Come spesso accade, a Finale se non è presente l’opposizione non si riesce a tenere il Consiglio perchè la maggioranza non garantisce abbastanze presenze.

E le posizioini politiche? In tutto questo bailamme non si è definita una posizione unitaria del Consiglio sull’ospedale di Mirandola, tema su cui sarebbe bene che Finale avesse le idee chiare.

L’opposizione Lista Civica per Finale Emilia ha dichiarato il suo NO all’ospedale baricentrico tra Carpi e Mirandola e ha chiesto a gran voce l’ospedale di primo livello a Mirandola, sollecitando la Giunta Palazzi a dire ai cittadini che cosa vuole fare. Le dichiarazioni riportate sulla pagina ufficiale di Facebook sono molto chiare e le riportiamo in forma integrale:

In Consiglio Comunale abbiamo presentato una mozione che prevedeva la creazione di un OSPEDALE DI PRIMO LIVELLO A MIRANDOLA e a Carpi: sarebbe infatti un danno enorme per i cittadini finalesi chiudere l’Ospedale di Mirandola e costruire un nuovo ospedale lontano da Finale, a metà strada tra Carpi e Mirandola.

A sua volta la Lega presenta una mozione molto simile alla nostra che è un fac-simile della proposta approvata dalla stessa Lega in Unione dei Comuni, con un’importante differenza: a Mirandola la Lega e il Sindaco di Finale votano per la costruzione dell’Ospedale baricentrico, a Finale presentano lo stesso documento CANCELLANDO ogni riferimento all’Ospedale baricentrico.

La sanità e i servizi ospedalieri devono essere necessariamente patrimonio di tutti i cittadini, al di là delle parti politiche: per questo ritiriamo la nostra mozione e comunichiamo la nostra disponibilità a lavorare assieme alla maggioranza per trovare un testo da votare assieme: per tutta risposta la Lega rifiuta, dicendo che non ci sono margini di collaborazione e che andrà dritta per la sua strada (Ospedale baricentrico Carpi – Mirandola? Altre soluzioni? Questo ancora non si è capito).

I consiglieri di opposizione ancora presenti (PD – Lista Civica – Sinistra) si alzano in segno di protesta e il Presidente del Consiglio Comunale Saletti è costretto a sospendere la seduta perché – al solito – la maggioranza NON HA ABBASTANZA CONSIGLIERI per garantire lo svolgimento del Consiglio. Il Sindaco prima inizia a insultare i Consiglieri di opposizione, poi se la prende con il Presidente del Consiglio, reo di averlo richiamato ad un atteggiamento più consono al suo ruolo, urlandogli in faccia.

Al di là di questo spiacevole episodio, speriamo che il Presidente del Consiglio convochi al più presto un Consiglio Comunale Aperto a tutti i cittadini sul tema della sanità (così come avevamo chiesto un anno fa) perché i finalesi hanno il diritto di sapere che cosa intende fare Palazzi e la sua Giunta: da queste decisioni dipenderà il futuro della sanità di Finale e di tutta l’Area Nord per i prossimi 50 anni.

Giorgio Cavazzoli, consigliere di maggioranza in quota Forza Italia, ha affidato alla propria pagina di Facebook un commento “a caldo” sulla questione:

Ore 2,30: tornato a casa a Carpi dopo che il Consiglio Comunale di Finale, protrattosi sino alle 2 per lungaggine nella discussione delle due mozioni sulla sanità, una della Lega (maggioranza) e una seconda della minoranza presentata da PD e lista civica di Sinistra:

– all’una i due consiglieri Grillini si alzano perché dicono di non volere essere parte di una discussione tra due mozioni di CDX è csx che loro non condiviso

– prima il consiglio era stato sospeso per cercare di trovare una ‘quadra” tra i capigruppo: nulla di fatto

– all’1,30 la capogruppo della Lega dichiara che non ritirerà la mozione di maggioranza

Cosa fanno quindi i tre Consiglieri del PD e civica del PD? Se ne vanno e scappano come conigli per fare mancare il numero legale

VERGOGNATEVI ❗

QUESTA VOLTA AVETE FATTO IL VOSTRO GIOCHINO MA DA DOMANI LA SMETTEREMO DI ESSERE DEI SIGNORI COME SIAMO SEMPRE STATI E PRESENTEREMO LE NOSTRE MOZIONI E INTERROGAZIONI A RAFFICA FACENDO PASSARE TUTTO A COLPI DI MAGGIORANZA ❗

Ma ecco cosa dice il presidente del Consiglio comunale Saletti

Nel corso della dichiarazione di voto del consigliere Ratti sulla mozione presentata dallo stesso sulla sanità nella Bassa modenese (discussa assieme a quella presentata dal consigliere Zaghi) ho richiamato più volte il sindaco dal momento che in maniera reiterata parlava fuori microfono. La discussione si è inasprita quando i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula; sono stato così costretto a sospendere la seduta a data da destinarsi perché ho ritenuto che non vi fossero più le condizioni di procedere. Il sindaco vive la politica in modo molto passionale, ma non si deve mai trascendere; da Presidente esigo il rispetto dell’istituzione e dei consiglieri da parte di tutti, in virtù del fatto che è lo stesso consesso a legittimare l’operato dell’Amministrazione. La mia stima nei confronti del Sindaco Palazzi rimane immutata; egli tra l’altro si è già elegantemente scusato e sono sicuro che lo farà in via ufficiale anche nel prossimo consiglio

