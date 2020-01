Consiglio dell’Unione disertato dal Pd. I civici: “Si dimettano”

È andato in scena giovedì sera l’Aventino delle liste civiche legate al Pd della Bassa Modenese. I consiglieri di centrosinistra non hanno voluto partecipare alla riunione perché giudicata inopportuna. Così è arrivato solo il centrodestra, che però in questo momento non ha la maggioranza e quindi la riunione è stata annullata. Effetto del giro di amministrative che hanno portato una iniezione di leghisti in Unione, e della maggioranza dei sindaci dei Comuni più grandi che sono oggi di centrodestra.

Nell’empasse, che rischia di ripetersi spesso, ora le liste civiche di centrodestra chiedono le dimissioni dei consiglieri che giovedì non erano presenti.

Scrive da Cavezzo Katia Motta:

CHIEDIAMO LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DEL PD IN UNIONE AREA NORD Questo è come si presentava la sala del Consiglio dell’Unione Area Nord a Medolla ieri sera, quando la seduta prevista è stata annullata per la mancata partecipazione del gruppo “(falso) civico” del PD, che ha fatto mancare strumentalmente il numero legale. Tra i temi da discutere: sanità, mobilità, emergenza climatica con riferimento alla Bassa Modenese. Eppure loro hanno deciso di non partecipare, solo perché non sono più loro a convocare le sedute in questo Consiglio. Questa è la democrazia secondo il PD. Questo è il civismo secondo il PD. Questa è la loro capacità di mettersi in discussione, di battersi per temi e programmi (quali???). Chiediamo le dimissioni di tutto il loro gruppo consigliare per incapacità a sostenere un ruolo istituzionale! A casa anche dai vostri Comuni di provenienza!

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017