Coronavirus, anche una coppia di Carpi sulla nave di Civitavecchia

CARPI – Anche una coppia di carpigiani sulla nave della Costa Crociere fermata il a Civitavecchia per controlli, dopo che una coppia di cinesi salita a Savona era risultata compatibile ai sintomi del nuovo virus che sta flagellando la Cina e si sta espandendo in maniera esponenziale.

Buone notizie per i seimila passeggeri e i mille membri dell’equipaggio della nave Costa Smeralda: le analisi hanno dato esito negativo. E’ una semplice influenza di tipo A H1N1 quella che ha colpito la coppia di cinesi. Lo hanno evidenziato i test.

La Task-force del Ministero della Salute: “Negativi i campioni dei passeggeri della nave da crociera, la nave può essere messa in “libera pratica sanitaria.” “Le autorità sanitarie stanno informando la Capitaneria di Porto”. Lo riferisce un comunicato del ministero della Salute, dopo l’esito negativo delle analisi sulla coppia di Macao. Nessuno, tra i turisti e i mille membri dell’equipaggio, era stato però finora autorizzato a scendere a terra. ​ Una volta rientrato l’allarme, sottolineano fonti della Guardia Costiera, la nave è sostanzialmente ‘libera’, dunque è già iniziato lo sbarco di 1.143 passeggeri che devono sbarcare.

Dopodiché la Costa salperà il 31 gennaio, saltando la tappa della Spezia per fare rotta direttamente su Savona. Gli oltre mille che dovevano imbarcarsi sono già stati sistemati negli alberghi della zona e domani, dopo la colazione, verranno portati a bordo con i pullman.

Costa, inoltre, dovrebbe farsi carico del pagamento dei biglietti di aerei e treni per chi aveva la prenotazione oggi e l’ha persa. Incubo allontanato La vacanza in crociera, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, aveva rischiato di trasformarsi in un incubo per gli oltre seimila passeggeri dopo che a bordo la coppia di Macao, moglie e marito, erano stati posti in isolamento poiché la donna ha la febbre.

