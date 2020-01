Coronavirus cinese, 5 modenesi bloccati a Wuhan. La situazione è preoccupante, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proclamato rischio mondiale alto e Wuhan, in Cina, è l’epicentro dell’epidemia causata del coronavirus e tra le misure di sicurezza per evitare che si propaghi c’è anche la quarantena. Ovvero, nessuno può entrare o uscire da lì.

E cinque modenesi, tutti tecnici che si trovano in Cina per la System, sono lì ormai dal 23 gennaio, chiusi in albergo senza poter lavorare, e senza sapere se e quando potranno lasciare la Cina e tornare a casa. Americani e francesi, grazie ai loro Governi, stanno già organizzando i rimpatri, l’Italia non ha ancora fatto nulla. Gli appelli dei cinque corrono sui social, vogliono tornare a casa.