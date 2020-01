Dal 28 al 31 gennaio interrotta la circolazione tra via Cavour e vicolo Greco

MIRANDOLA – Dalle ore 8.30 di martedì 28 gennaio 2020 alle ore 17.00 di venerdì 31 gennaio 2020, per l’esecuzione di scavi per allacciamenti gas:

– Interruzione della circolazione veicolare e pedonale sarà interrotta nell’area di intersezione tra via Cavour e vicolo Greco;

– Divieto di transito veicolare e pedonale in via Cavour, nel tratto compreso tra via Pico e vicolo Greco;

– Divieto di transito in vicolo Greco eccetto residenti e mezzi adibiti alla raccolta differenziata per i quali è sospeso il senso unico di circolazione;

– Divieto di sosta con rimozione sul lato est di vicolo Greco.

E’ consentito comunque il transito dei mezzi di emergenza nelle vie suddette, compatibilmente con l’interruzione fisica della circolazione nell’area di intersezione tra via Cavour e vicolo Greco (che non consente in alcun modo il passaggio di veicoli e pedoni) causa permanenza scavi a cielo aperto sulla sede stradale in area opportunamente delimitata con transenne di cantiere.

