Digitalmarketing per le imprese, al via il 20 gennaio il corso a Mirandola

MIRANDOLA – Digitalmarketing per le imprese, al via il 20 gennaio il corso a Mirandola, promosso dal Comune.Partirà lunedì 20 Gennaio alle ore 19.30 il corso completamente gratuito di digitalmarketing per aiutare negozianti e artigiani a farsi conoscere sul Web. E, perché no, anche a fare business con i social network

Sono aperte le iscrizioni.

