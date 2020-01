Una discarica abusiva nelle Valli mirandolesi

MIRANDOLA – Una discarica abusiva nelle Valli mirandolesi. L’hanno scoperta i passanti, nella zona di via Imperiale e poi in via Pitoccheria.

Incredibile la quantità di roba che è stata gettata: materassi, coperte, materiale elettrico, cassette di plastica, un paraurti, giochi per bambini. Senza alcun rispetto per l’ambiente e senza fare lo sforzo di portare in discarica e di differenziare. Vergogna.

E non va meglio in via Forna, verso le campagne di Cavezzo. Qui ci sono le campane del vetro e il bidone per la plastica, ma non vengono usati per il loro scopo. La gente ci mette dentro di tutto, e, non contenta, abbandona di tutto ai lati dei bidoni. Zozzoni.

