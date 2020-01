Discarica abusiva di rifiuti, San Prospero si indigna

SAN PROSPERO – Segnalata una discarica abusiva di rifiuti da un cittadino che ha trovato e immortalato un enorme cumulo di rifiuti e ha condiviso la fotografia sui social. Diversi i commenti in calce alle foto, dall’indignazione per la maleducazione e inciviltà agli inviti a porre domande all’Amministrazione e all’Aimag: i rifiuti vanno portati in discarica, ma c’è anche chi lamenta un’eccessiva burocrazia da parte di Aimag che con il suo iter e le sue regole rigide sulla consegna dei rifiuti “dissuaderebbe” dal fare le cose in regola. In questi giorni diversi scaricatori abusivi sono stati però colti in flagrante e sanzionati.

