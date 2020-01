Don Flavio Segalina saluta Mirandola e va a Carpi

Attraverso un messaggio letto al termine delle messe domenicali nel Duomo di Mirandola l’Amministratore Apostolico, S.E. Monsignor Erio Castellucci, ha reso note alcune decisioni in merito ai nuovi incarichi affidati al parroco don Flavio Segalina e al vicario parrocchiale don Michele Chojecki.

Cari parrocchiani di Mirandola,

mentre vi ringrazio ancora per il bellissimo incontro di domenica scorsa con la vostra comunità, vi trasmetto una comunicazione importante per la vostra parrocchia e per l’intera Diocesi. Dopo un periodo di discernimento, insieme ai collaboratori, ho chiesto al vostro parroco, don Flavio Segalina, e ad uno dei vostri viceparroci, don Michele Chojecki, di assumere un nuovo ministero. Entrambi hanno accettato, esprimendo una comprensibile sofferenza nella prospettiva di un trasferimento. Li ringrazio di cuore, ben sapendo quanto sia difficile cambiare servizio. Don Flavio diventerà presidente dell’Istituto Sostentamento Clero di Carpi e assumerà anche un ruolo dirigenziale in quello di Modena, nella prospettiva di una prossima unificazione tra i due enti. E’ un compito delicato, che richiede non solo una competenza tecnica, ma anche una grande sensibilità pastorale. Manterrà nel frattempo l’amministrazione delle parrocchie di Santa Giustina e Tramuschio. Don Michele diventerà amministratore parrocchiale di Mortizzuolo, sostituendo don Ermanno Caccia, che lascerà la parrocchia il prossimo 16 febbraio. Vi chiedo fin da ora che la gratitudine verso don Flavio e don Michele diventi anche una buona accoglienza verso coloro che li sostituiranno e saranno nominati nei prossimi giorni. Una comunità cristiana cresce anche negli avvicendamenti, se vengono vissuti con fede e cordialità.

Vi saluto e vi ringrazio, in attesa di rivederci presto.

+ Erio Castellucci, Amministratore Apostolico

