Don Valter lascia Camposanto, l’affettuoso saluto dei suoi fedeli

Carissimo Don Valter

Non è mai facile fare i saluti alla fine di un percorso ed è ancora più difficile farlo quando sono dedicati al sacerdote che da tanti anni ha guidato la comunità ecclesiastica.

L’ Amministrazione ha voluto con affetto essere oggi presente e ringraziarla della disponibilità e dell’ospitalità che ci ha donato in questo anno e mezzo di mandato, non facendoci mancare il supporto per creare insieme bei momenti nella casa del Signore e non solo, presenziando con la solennità che merita.

L’ oratorio è sempre stato un importante punto di riferimento per la comunità civile ed in particolare ha saputo accogliere tanti giovani negli anni ed alcuni di questi giovani sono diventati già grandi e sono un ottimo esempio per tanti bambini.

Proprio il mese scorso nella messa del Santo Patrono ci ha motivato con bellissime parole che ci hanno dato coraggio e forza, perché lei sa molto bene che non è facile riuscire ad abbracciare tutti pur volendolo tanto e quindi oggi vorremmo essere noi a dare coraggio e forza a lei ringraziandola per aver animato con passione e vigore, nel nome del Signore, la nostra comunità.

Abbiamo un’ultima richiesta Don Valter, le chiediamo di non dimenticarci, ricordando i cittadini di Camposanto nelle sue preghiere, perché noi non la scorderemo.