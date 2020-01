Due casi di stalking tra Bomporto e Novi. Vittime due donne. Gli autori, in entrambi i casi sono i loro ex compagni.

A Bomporto è finito in carcere un 43enne italiano che ha violato ripetutatamente il divieto di avvicinarsi alla ex moglie che il Tribunale gli aveva imposto. La donna, 47 anni, ha denunciato le persecuzioni del 43enne che non le dava pace dopo che era finita la loro storia. L’uomo aveva continuato a tormentare la vittima nonostante le prescrizioni del Tribunale, ma una volta certificate le violazioni è scattato l’ordine di carcerazione.

Condanna a un anno e pena sospesa, invece, per un 50enne di Novi che faceva vivere nel terrore l’ex moglie. Il 50enne perseguitava la donna con messaggi e telefonate continue ormai da un anno e faceva di tutto per spaventare lei e la loro figlioletta. Tra le accuse, il fatto di avere più volte staccato la luce dell’appartamento manomettendo il contatore condominiale, e quello di aver più volte tagliato le gomme dell’auto della ex moglie.