Effeottoemezzo Arti Visive, venerdì 10 gennaio l’associazione si presenta

SAN FELICE SUL PANARO – Venerdì 10 Gennaio, alle ore 20.30, Opera (via Montessori, 39) ospita la presentazione dell’associazione Effeottoemezzo Arti Visive.

Sarà occasione per illustrare le novità e le attività programmate per il 2020 e sarà aperta la campagna tesseramento per coloro che saranno interessati a partecipare.

