Espulsi e licenziati, il nuovo libro sulle leggi razziali presentato a Nonantola

NONANTOLA – Il Centro Studi Storici Nonantolani e l’Archivio Abbaziale di Nonantola hanno dato alla stampa, con “IL FIORINO” edizioni di Modena, la ricerca storica “ESPULSI e LICENZIATI: alunni e docenti delle scuole modenesi e le leggi razziali del 1938” – autori Gino Malaguti, Barbara Previato e Giorgio Malaguti.

Il libro si propone di vedere da vicino uno specifico e rilevante aspetto del razzismo fascista nella convinzione che ciò possa risultare utile ad una riflessione critica sui sistemi totalitari e sulla violenza contro una minoranza. Esso approfondisce il tema della espulsione degli alunni e del licenziamento dei docenti ebrei delle scuole modenesi a causa delle infauste leggi razziali del 1938. È uno studio settoriale che riguarda la provincia di Modena dove, come nel resto del Paese, con la discriminazione iniziò una persecuzione contro i diritti e la vita sociale degli ebrei.

Le conseguenze morali e materiali di questa persecuzione ricaddero praticamente su tutte le famiglie della comunità ebraica modenese. I numerosi dati e nomi riportati nel libro confermano l’inaspettato numero di ebrei modenesi colpiti dalle leggi razziali fra l’indifferenza della maggior parte della popolazione. Nel contempo non va dimenticata l’azione di protezione e di soccorso da parte di semplici cittadini, istituzioni e sacerdoti cattolici, funzionari pubblici.

La ricerca si articola in alcuni capitoli: le Leggi Razziali del 1938 – dall’inizio della campagna antisemita all’adozione dei Regi Decreti legislativi, i docenti licenziati e gli alunni espulsi – dalle scuole elementari all’Università, narrazioni e biografie di docenti licenziati e di alunni espulsi, la fascistizzazione dell’Università di Modena, censura e bonifica libraria di autori ebrei.

Il libro è preceduto da tre presentazioni, quella del rabbino di Modena e Reggio Beniamino Goldstein, quella del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli e infine quella dell’Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola, Erio Castellucci.

Scrive Goldstein:

“Riflettendo sul rapporto tra gli ebrei e la Shoà in Italia possiamo notare una diversità di vedute fra gli ebrei italiani e gli altri ebrei che, prima, durante e dopo la guerra passarono per l’Italia o ebbero a che fare con le autorità italiane. L’Italia fu l’unico paese che sistematicamente seguì la Germania nazista nell’emanazione di leggi razziali e nel perseguimento di una campagna antiebraica che colpiva gli ebrei nel loro legame con lo Stato e con la popolazione, trasformandoli in paria. Gli ebrei italiani subirono questi provvedimenti con sgomento e stupore oltre che con grande dolore”.