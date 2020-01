Festa all’asilo della parrocchia di San Possidonio: c’è un nuovo laboratorio

SAN POSSIDONIO – Festa all’asilo della parrocchia di San Possidonio: c’è un nuovo laboratorio nato grazie ai contributi del territorio. Si tratta di un laboratorio di recupero ecologico, in cui i bimbi della materna e del nido possono dare una sguardo nuovo agli oggetti di uso quotidiano e dare loro nuova vita. Domenica mattina c’è stato il taglio del nastro, con tanti bimbi e genitori a fare festa per l’occasione.

“E’ stato scelto di realizzare questo laboratori perchè la nostra scuola – che ospita una trenita di bambini, seguiti da tre maestre – è molto improntata verso l’outdoor e l’educazione ambientale, ed e un buon motivo per imparare a non buttare piùe non specare”, spiegano le insegnanti. Tra le attrezzatura disponibili, anche un tavolo retroilluminato in cui è possibile appoggiare oggetti e creare giochi di luce e ombre per vedere ciò che a prima vista non si vede

“L’idea è anche quella di farne un laboratorio da aprire fuori orario per bimbi più grandi o che non frequantano la cuola, ad esempio ilsabato mattina, invitando degli esperti per degli incontri commisurati alle diverse fasce di età”, spieganoaggiungono le maestre. Per l’occasione sono stati raccolti circa 5 mila euro tra i genitori, elargizioni personali e parte degli introiti della manifestazione Pork Factor

Nella prima fotogallery, le immagini del nuovo laboratorio

In questa fotogallery, le immagini dell’asilo e dell’inaugurazione di domenica

