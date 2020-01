Finale Emilia mette al bando le antenne 5g

Finale Emilia mette al bando le antenne 5g per i telefonini E’ stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune l’ordinanza di divieto e di sperimentazione, e di installazione, delle antenne di nuova generazione 5g. Il Comune intende applicare il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, in attesa del termine delle valutazioni degli uffici interni ed in subordine all’emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute e dell’ambiente nazionali e regionali.

Finale è il primo Comune della Bassa a intervenire sul tema, contestatissimo, delle antenne 5g: ci si divide in chi le considera un pericolo per la salute, e chi le ritiene innocue. o comunque non più dannose di un qualunque ripetitore per telefonini. Per saperne di più, ecco cosa dice Arpae sul tema.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017