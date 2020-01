Finale Emilia piange Fabio Vulcano, andato via troppo presto in un drammatico incidente

E’ andato via troppo presto, a 26 anni, in un drammatico incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì sulla Panaria. Finale Emilia è sotto shock per la morte improvvisa di Fabio Vulcano, uno dei giovani più intelligenti, colti e attivi del paese.

Si era laureato da poco, prima la laurea triennale e poi la specialistica, aveva scelto Modena per i suoi studi di Chimica, e a Finale portava avanti la sua grande passione per la musica metal. Era infatti bassista per la band, i Dogmatic Absolution.

Da ragazzo aveva frequentato il liceo scientifico Morando Morandi, e lì era nata la sua passione per la chimica e la matematica. Studioso alacre e curioso, non si tirava indietro se c’era qualcuno da aiutare nello studio. Viveva con la madre a Finale, qui c’era tutta la compagnia degli amici storici, con cui condivideva la passione per i giochi di ruolo.

L’ultimo viaggio è stato fatale, a pochi passi da casa ha trovato la morte. Non è stata ancora fissata la data del funerale.

