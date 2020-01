Finale Emilia, i sindacati: “Bambini dell’asilo al freddo: rimandati a casa”

Finale Emilia, bambini dell’asilo al freddo: rimandati a casa. E’ quanto raccontano dai sindacati Fp Cgiled Fp Cisl.

Nonostante le molteplici segnalazioni dei dipendenti e le opportune comunicazioni sindacali, anche lunedì nella sede comunale del Maf di Finale Emilia la temperatura si attestava su livelli inferiori ai 15 gradi centigradi. Alla situazione già grave del mancato funzionamento dei riscaldamenti, si aggiunge anche la presenza di muffe e infiltrazioni.

In mattinata inoltre anche il riscaldamento dell’asilo nido non risultava funzionante obbligando l’Amministrazione a chiamare le famiglie per portare a casa i bambini.

A fronte di queste situazioni, le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil e FP Cisl già oggi hanno inviato una segnalazione alla Medicina del lavoro, comunicando inoltre che in caso i problemi non venissero prontamente risolti, sindacalisti e lavoratori si attiveranno anche con altre modalità per tutelare la salute dei lavoratori stessi.