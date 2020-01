Fitness con Silvia Senati il 9 febbraio a Finale Emilia

Si apre un nuovo anno ricco di tanta energia in termini sportivi e di attenzione alla disciplina del fitness in cui non ci si ferma mai di imparare considerando anche la continua richiesta della gente.

E quindi i nostri istruttori ancora una volta vogliono migliorarsi ed essere sempre più competitivi sul mercato per offrire il meglio a tutti coloro che intendono approcciarsi ai nostri corsi fitness sui tre impianti di Bomporto, San Felice e Finale Emilia.

Si apre un 2020 all’insegna del ritorno sui nostri impianti di Silvia Senati la regina indiscussa del fitness acquatico.

Il 9 Febbraio dalle 10.00 alle 14.00 Silvia sarà presso la piscina comunale di Finale Emilia per una super formazione di fitness.

La Senati torna tra noi dopo aver fatto il sold out di iscrizioni lo scorso anno alla Darsena di Bomporto sabato 23 Novembre 2019 e ci graziera’ ancora una volta della sua grande professionalita’ e carica esplosiva, presso l’impianto natatorio di Finale Emilia il 9 Febbraio domenica mattina dalle 10.00 alle 14.00.

La formazione è aperta a tutti gli istruttori alla modica cifra di 40 euro e le iscrizioni saranno possibili entro venerdì 31 Gennaio.

La mattinata del 9 Febbraio verra’ suddivisa come segue:

Si partirà con una Masterclass aperta a tutti e non solo agli istruttori dalle 10.00 alle 11.00 MASTERCLASS al costo di 10 euro a persona.

Successivamente si andranno a toccare e sviscerare con la mitica Silvia Senati e a tutti gli istruttori iscritti a questo importantissimo evento i seguenti temi:

1) Cardio circuit (vasca media con attrezzi)

2) Deep coreo ( utilizzando le belt cioè le cinture)

3) coreo and upper tone training ( si utilizzeranno prevalentemente piccoli attrezzi)

Nota bene la possibilità di pagare direttamente in loco presso la piscina comunale di Finale Emilia oppure tramite bonifico bancario

Per ulteriori info e per gli estremi iban per effettuare il bonifico vi preghiamo di contattare l’impianto:

Piscina Comunale di Finale Emilia

Via Montegrappa n. 8 Finale Emilia (Mo)

Tel.0535/90729

