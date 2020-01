Bruno Fontana, presidente Consiglio Ucman, replica alle civiche Pd

ln risposta a quanto riportato sugli organi d’informazione locali oggi, giovedì 16 gennaio 2020 – dichiarazioni da parte del Gruppo delle liste civiche — Partito Democratico della Bassa Modenese, facenti parte del Consiglio dell’UCMAN ed essendo stato citato più volte nel contesto descritto, chiedo agli organi di stampa in indirizzo, come diritto di replica, la pubblicazione di questo comunicato.

Dispiace dover leggere sulla stampa, nonostante il lungo chiarimento telefonico avuto con il capogruppo della lista del PD, alcune considerazioni in cui vengo accusato di eseguire il “compitino imposto” citando una serie di fatti e ovviamente omettendone altri di rilevante importanza.

Non voglio entrare nel merito politico della discussione né tantomeno indicare i motivi che hanno portato i capigruppo di maggioranza del centro destra a presentare una mozione sulla sanità nel Consiglio svolto il 19 dicembre 2019, consiglierei di guardare ognuno all’interno del proprio gruppo per capire chi ha innescato questa situazione, ma mi preme spiegare quanto segue:

La mozione della sanità con la riassegnazione della delega al Sindaco Greco è stata presentata per essere discussa nel Consiglio del 19 dicembre u.s. La mozione non è stata discussa perché tutti i consiglieri del centrosinistra ad un certo orario e contro il parere del resto dei consiglieri, sono usciti dalla sala facendo mancare il numero legale e considerare chiuso il consiglio stesso;

Al termine di quella seduta, TUTTI i consiglieri del centrodestra mi hanno chiesto verbalmente di convocare il prima possibile un nuovo Consiglio per terminare di discutere gli OdG rimasti inevasi;

Poiché è subentrato il periodo delle festività natalizie, in cui molti consiglieri erano assenti e gli uffici ridotti, ho chiesto al Presidente dell’Unione di portare nella prima seduta di Giunta, avvenuta il 7 gennaio u.s., la richiesta pervenuta dai capigruppo del centrodestra di voler discutere le mozioni politiche in tempi brevi e che era mia intenzione convocarlo la settimana successiva, atteso che non potevo disconoscere una richiesta avanzata 20 giorni prima dalla maggioranza rappresentata in Consiglio e riconfermata attraverso successive email indirizzate allo scrivente;

Infine, visto che viene messo in discussione anche questo, come già verbalmente detto, invito il consigliere Negro a fare richiesta di prendere visione delle email pervenute alla segreteria dell’UCMAN da parte dei capigruppo con relativa richiesta di convocazione.

L’unica e ultima considerazione che mi permetto di fare, tralasciando l’aspetto della mancanza di rispetto nei miei confronti ed a tal proposito invito i consiglieri del centro sinistra, che non si rivedono in questo modo di fare politica denigratoria, di riflettere, prima di lanciare accuse di mancanza di correttezza nei confronti di chi non conoscono personalmente, che i problemi di natura politica si discutono e si dibattono nell’unica sede deputata e cioè la Sala di un Consiglio. Non partecipare ai lavori è un segnale poco rispettoso delle istituzioni e delle regole democratiche del confronto, soprattutto quando si riveste un ruolo di “minoranza” a cui forse non si è abituati e da cui non si sfugge, così come fa’ il sottoscritto che da consigliere di minoranza a San Prospero non è mai mancato ad un Consiglio comunale o a una conferenza.