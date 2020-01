Furti a San Prospero – I DATI UFFICIALI

SAN PROSPERO – Le statistiche sulla diffusione della criminalità durante i primi sei mesi del 2019 sull’Unione dei Comuni Modenesi dell’area Nord ci parlano di una tendenza di fatti criminosi in diminuzione nei comuni più piccoli: i numeri che riportiamo, che confrontano il trend in un arco temporale che va dal tutto il 2017 alla prima metà del 2019, si basano sui dati ufficiali forniti dalla Prefettura di Modena e che sono stati distribuiti ai Sindaci dei diversi Comuni. Sono numeri importanti, dal momento che la questione sicurezza può essere così valutata non attraverso mere speculazioni o strumentalizzazioni ma attraverso la scientificità del dato asettico.

San Prospero vede in generale un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, e al primo semestre 2018. Non resta che attendere i dati relativi alla seconda parte dell’anno per capire quanto e cosa si deve fare ancora per la sicurezza dei cittadini, e avere un trend positivo su tutte le voci, su tutti i comuni della Bassa.

Soddisfatto dei risultati il sindaco di San Prospero , Sauro Borghi

Pur non avendo debellato il problema ritengo valga la pena di ringraziare tutte le Forze dell’Ordine per i risultati ottenuti esprimendo la vicinanza dell’Amministrazione. Un particolare ringraziamento al nostro maresciallo Vito Capasso ed a tutti i carabinieri della locale stazione dell’Arma.

Al comandante Ucman Gianni Doni unitamente al nostro Euro Bellei ed a tutti i vigili di polizia locale.

Un risultato ottenuto anche grazie a tutti i gruppi di controllo vicinato attivati sul nostro territorio comunale che stanno svolgendo un ottimo lavoro.

Il Sindaco

Sauro Borghi

LEGGI ANCHE:

Boom di furti a Mirandola, Finale e San Felice – I DATI UFFICIALI

Furti a Concordia- I DATI UFFICIALI

Furti a Cavezzo – I DATI UFFICIALI

Furti a Medolla – I DATI UFFICIALI

Furti a Mirandola – I DATI UFFICIALI

Furti a San Felice – I DATI UFFICIALI

Furti a San Possidonio – I DATI UFFICIALI

Furti a Finale Emilia – I DATI UFFICIALI

Furti a Camposanto – I DATI UFFICIALI

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017