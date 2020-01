Ginnastica artistica, a Mirandola il trofeo Emilia-Romagna. E’ stato il Pala Simoncelli di Mirandola a ospitare l’evento, e la società G. Pico ha avuto onère e onore di organizzare, in collaborazione con UISP (Unione Italiana Sport Popolare) ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI presente su tutto il territorio nazionale.

Si è trattato di un evento sportivo a livello regionale che ha richiamato la partecipazioni di 300 atleti iscritti a società sportive provenienti da Bologna, Rimini, Modena, Reggio Emilia, Parma e Cento.

Il trofeo è suddiviso in due appuntamenti, la prima data c’è stata a Mirandola domenica 19 dicembre e il secondo in Guastalla a febbraio.

Scrivono dalla scoietà G. Pico:

Impegno non da poco dal punto di vista organizzativo dato l’elevato numero di partecipanti per cui non possono mancare i dovuti ringraziamenti alla Polisportiva G.Pico, al presidente e a tutti i dirigenti per il loro impegno.

Abbiamo già avuto occasione di ammirare le nostre ginnaste nelle loro spettacolari evoluzioni che richiedono una notevole elasticità, forza muscolare e coordinazione, nelle presentazioni di saggi di fine anno e in occasione del Natale ma, assistere a una gara, è un’atmosfera e un’occasione “ diversa”.

La particolare e versatile struttura del Trofeo propone una gran varietà di soluzioni di gara adeguate ad ogni ginnasta suddiviso in categorie per fasce di età in differenti tipologie di programmi.

Le categorie, suddivise per età, sono 4: Allieve, Junior, Senior e Over.

Ogni categoria è suddivisa in 5 livelli : Miniprima, Superprima, Prima, Seconda e Terza.

La Miniprima e Superprima non utilizzano gli attrezzi standard ma presentano percorsi motori con cerchi, coni e materassi adatti per i più piccoli ( età compresa tra i ….)

Per gli altri livelli vi è la possibilità, per ogni partecipante, di scegliere tre attrezzi tra i 5 proposti e nello specifico tra: Corpo libero con esercizio coreografico con base musicale, Volteggio con presentazione di rondate e ribaltate, Trampolino che può prevedere i “semplici” salti ginnici sino a quelli acrobatici, Parallele con esercizi che presentano gradi di difficoltà differenti in base alla categoria a cui si appartiene e Trave con presentazione di coreografia che propone elementi ginnici e acrobatici.

Grazie alle competenze e professionalità di chi ha collaborato, la manifestazione si è svolta con grande successo.

Le nostre ragazze, alla loro prima esperienza a livello regionale, tra lacrime di gioia e lacrime di delusione ottengono, per la Polisportiva G. Pico un secondo posto a parallele e un secondo posto a volteggioper Liparoti Giulia, primo posto per Luppi Eleonora al volteggio e infine un secondo posto a trave per Cremonini Agata.

Un grande in bocca al lupo per il secondo round a febbraio.