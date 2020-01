Giornata della memoria, le iniziative a Camposanto

CAMPOSANTO – In occasione del settantacinquesimo anniversario dalla liberazione del campo di Auschwitz, il Comune di Camposanto ha deciso di commemorare la Giornata della memoria organizzando, in collaborazione con la biblioteca comunale, due iniziative, volte a far emergere luoghi e storie riguardanti questo tema legati al territorio. Il primo evento avrà luogo Domenica 19 Gennaio alle 10:30 e consisterà in una visita guidata del Cimitero ebraico di Finale Emilia a cura dell’associazione Alma Finalis e al termine della quale verranno mostrate le pietre di inciampo in memoria delle vittime della Shoah di Finale Emilia. La visita guidata sarà gratuita, si raggiungerà Finale con mezzi propri partendo insieme dal piazzale “Jessica Filianti” di Camposanto alle ore 10:00 e si chiede di segnalare la propria partecipazione alla biblioteca di Camposanto. Il secondo evento sarà Lunedì 27 Gennaio alle ore 20:45 presso la Sala Ariston dove sarà presentato il libro “Il sorriso dei ribelli” del prof. Enrico Ferri in cui si tratta di vicende legate alla deportazione ebraica avvenute non solo nella nostra provincia ma soprattutto nell’Area Nord. Nel corso della serata interverranno anche ragazzi delle classi terze medie.

