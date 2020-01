Giorno della Memoria, commemorazione di Odoardo Focherini

MIRANDOLA – “Se oggi siamo liberi, viviamo in una società democratica, possiamo esprimerci liberamente e professare pubblicamente la nostra fede, è anche grazie a persone che, come Odoardo Focherini, hanno dedicato la loro esistenza in modo indefesso al prossimo”. È forse il pensiero che meglio introduce alla Giornata della Memoria 2020. Giornata che culminerà per il Mirandola nelle celebrazioni per il 75° anniversario della morte del beato Odoardo Focherini. Nella città dei Pico infatti, Focherini si sposò con Maria Marchesi (9 luglio 1930) e visse con la famiglia gli ultimi anni della sua vita, prima dell’arresto nel marzo del 1944 e del martirio avvenuto nel dicembre dello stesso anno nel campo di concentramento di Hersbruck.

In occasione della Giornata della Memoria, martedì 28 gennaio 2020, l’Amministrazione comunale mirandolese in collaborazione con il Gruppo di lavoro della Diocesi di Carpi per il Beato Focherini, ha predisposto un programma di iniziative che coinvolgerà la cittadinanza e gli studenti delle scuole medie e superiori accompagnati dai loro insegnanti. Alle ore 10.00 in piazza Costituente 58, davanti all’abitazione del Beato Focherini dove lo scorso anno è stata collocata la ‘pietra d’inciampo’, si terrà la commemorazione ufficiale alla presenza delle Autorità civili e religiose. A seguire a partire dalle ore 11.00 presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” gli studenti parteciperanno ad un incontro sul tema “Se tu avessi visto…Odoardo Focherini uno di noi” con testimonianze dei familiari, letture delle lettere dal campo di concentramento, brani musicali e filmati. Oltre all’Amministrazione Comunale di Mirandola e alla Diocesi di Carpi, collaboreranno all’iniziativa la scuola di Musica “C. e G. Andreoli”, la scuola secondaria di primo grado “F. Montanari”, con il patrocinio della Fondazione Fossoli e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Mirandola, martedì 28 gennaio 2020, Giornata della memoria.

Ore 10.00, Piazza Costituente, all’altezza del civico n. 58, Commemorazione di Odoardo Focherini Presenti: Autorità civili e religiose di Mirandola

Ore 11.00, Aula Magna “Rita Levi Montalcini”, via 29 Maggio n. 4

“SE TU AVESSI VISTO… Odoardo Focherini, uno di noi”.

Saluto delle Istituzioni

Proiezione docu-film di Valentina Arena, “Al riparo degli alberi”;

Testimonianza di Paola Focherini: “Mio papà Odoardo”;

Intervento di Francesco Manicardi: “Odoardo giusto tra le nazioni: un esempio per oggi”;

Lettura di brani scelti dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Montanari”, accompagnata musicalmente degli studenti della Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”;

Intervento di Marika Losi della Fondazione Fossoli;

Proiezione docu-film curato e prodotto dalla Fondazione Fossoli, “Crocevia Fossoli”.

