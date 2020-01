Giovane dislessico parla dal palco, Salvini lo sbeffeggia on line

Alle manifestazioni qualche volta aveva partecipato, ad esempio quella di Finale Emilia delle sardine, ma adesso per la prima volta aveva trovato il coraggio di parlare dal palco, superando tutte le sue paure. Ma si è ritrovato sbeffeggiato dal leader della Lega ed ex Ministro degli Interni Matteo Salvini.

E’ accaduto a un ragazzo di 21 anni di Ferrara, Sergio Echamanov. che di lavoro fa il rappresentante fa il porta a porta e si è trovato a prendersi insulti e contumelie anche da tanti sconosciuti, aizzati da Salvini. Il giovane mercoledì era al flash mob organizzato ieri a San Pietro in Casale, nel bolognese bolognese: un centinaio di persone hanno portato libri in piazza per proporre cultura contro il populismo. Sergio prende la parola, si emoziona, balbetta e si impappina.

Il video in cui il ragazzo parla viene postato sulla pagina Facebook di Salvini, con un commento carco di disprezzo: “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!”, scrive l’ex ministro. I suoi sotenitori pronti lo seguono e ci danno dentro con commenti pieni di odio.

Ora la preoccupazione è per la sicurezza del giovane, messo alla gogna così. Lui teme per il suo lavoro, teme di perderlo essendo ormai riconoscibile. La sdegno sale.

