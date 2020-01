Gli appuntamenti del week end a Mirandola

Sabato 11 gennaio 2020: Mirandola: Sala mostre – via Luosi 49: 6° MOSTRA DEI PRESEPI – diorami e scene presepiali: orari: 10.00 – 12.30 / 16.00 – 18.30. A cura della Consulta del Volontariato.

Sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.30: Mirandola: scuola dell’infanzia paritaria “Don Riccardo Adani” – viale Libertà: OPEN DAY: durante la mattinata la Scuola sarà aperta alle visite dei genitori. La Coordinatrice, insieme alle insegnanti, sarà a disposizione per illustrarne il funzionamento

Sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 09.30 alle ore 10.45: Mirandola: Biblioteca comunale “E. Garin”- via 29 Maggio: “Leggiamo note Suoniamo parole”: laboratori per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni, con Antonio Salzano. Un momento rivolto ai piccoli da trascorre tra letture e musica curato dai ragazzi della Fondazione “C. G. Andreoli”. I bimbi parteciperanno, ascoltando brani musicali, ma anche utilizzando piccoli strumenti messi a disposizione per l’occasione. Prenotazione obbligatoria tel. 0535 29778.

Sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 15.30: Mirandola: C.R.A. C.I.S.A. via Dante Alighieri: FESTA ASP CON INVITO APERTO A TUTTI I SERVIZI DELL’AZIENDA.

Sabato 11 gennaio 2020 ore 16.30: Mirandola: Aula magna Rita Levi Montalcini – via 29 Maggio 4: E CHI E’ IL MIO PROSSIMO meditazione partecipata con Mons. Erio Castellucci – Teologo, Arcivescovo di Modena Nonantola Amministratore Apostolico di Carpi. A cura AVIS Mirandola.

Domenica 12 gennaio 2020 dalle ore 08.00: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: Mirandolantiquaria – FIERA ESPOSITIVA DELL’ANTIQUARIATO E DEL RIUSO.

Domenica 12 gennaio 2020: Mirandola: Sala mostre – via Luosi 49: 6° MOSTRA DEI PRESEPI – diorami e scene presepiali: orari: 10.00 – 12.30 / 16.00 – 18.30. A cura della Consulta del Volontariato. ULTIMO GIORNO.

Domenica 12 gennaio 2020 ore 16.00: Mirandola: Chiesa di Santa Maria Maggiore Duomo – Piazza Conciliazione: CONCERTO D’INIZIO ANNO a chiusura della 6° MOSTRA DEI PRESEPI con Coro “Città di Mirandola ”. Pianoforte e direzione Lucio Carpani. Ingresso Libero. A cura della Consulta del Volontariato.

Domenica 12 gennaio 2020 ore 17.00: Mirandola: Sala mostre – via Luosi 49: Premiazione concorso: VOTA IL PRESEPE PIU’ BELLO. CONCORSO DI PRESEPI SUL WEB. A cura amministrazione comunale di Mirandola.

Lunedì 13 gennaio 2020 ore 21.00: Mirandola: Aula Magna Rita Levi Montalcini – via 29 maggio: concerto: BEETHOVEN SINFONIA N°2 con SPIRA MIRABILI. Ingresso libero con prenotazione consigliata.

Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 21.00: Mirandola: Aula Magna Rita Levi Montalcini – via 29 maggio: Stagione Teatrale 2019-2020: prosa: IL GIARDINO DEI CILIEGI – TRENT’ANNI DI FELICITA’ IN COMODATO D’USO.

Giovedì 16 gennaio 2020 ore 21.00: Mirandola: Centro parrocchiale “POSTA” – Via Posta 55 – sala Casa Frassati: 3° incontro ESTATE IN MISSIONE 19/20: “esperienza missionaria – il tempo dovuto” con Davide Bertelli. A cura Volontari per le Missioni.

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 08.00: Confine di Mortizzuolo: Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” Via Montirone 3: CENSIMENTO AVIFAUNA ACQUATICA. a cura della Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”.

Sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 09.30 alle 12.30: Mirandola: sede Croce Blu – Via Posta Vecchia 55: EMERGENZA PEDIATRICA – NESSUN PROBLEMA con la Dottoressa Elisa Bortoli. E’ richiesta la prenotazione. A cura Croce Blu Mirandola.

Sabato 18 gennaio 2020: Mortizzuolo: presso Parrocchia: FESTA DI SAN ANTONIO: PCARIA. E’ possibile prenotare salami e cotechini.

Sabato 18 gennaio 2020 ore 21.15: Mirandola: Aula Magna Rita Levi Montalcini – via 29 maggio: commedia FUORIGIOCO. Info per biglietti. A cura La Zattera.

Sabato 18 gennaio 2020: Mirandola: Circolo Acquaragia – Via Pietri 15: guerrilla radio – RAGE AGAINST THE MACHINE TRIBUTE – DJ SET CHECCO GOZZI.

Domenica 19 gennaio 2020 ore 06.00: Confine di Mortizzuolo: Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” Via Montirone 3: RASSEGNA DI INCONTRI: “A TU PER TU CON I GABBIANI”: ESCURSIONE SUL DELTA DEL PO: “Alla ricerca dei gabbiani”. Organizzazione a cura della Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”.

Domenica 19 gennaio 2020: Mortizzuolo: presso Parrocchia: FESTA DI SAN ANTONIO: – ore 11,15: Santa messa con benedizione animali; – ore 12.30: Pranzo Comunitario.

Domenica 19 gennaio 2020 ore 16.30: Mirandola: Aula Magna Rita Levi Montalcini – via 29 maggio: FROM DELTA TO CHICAGO – history of the blues. Oracle King e Lara Luppi. Prevendita biglietti. A cura Amici della Musica.