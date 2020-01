Gli appuntamenti del week end a Mirandola

Sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 09.30 alle 12.30: Mirandola: sede Croce Blu – via Posta Vecchia 55: EMERGENZA PEDIATRICA – NESSUN PROBLEMA con la Dottoressa Elisa Bortoli. E’ richiesta la prenotazione. A cura Croce Blu Mirandola.

Sabato 18 gennaio 2020: Mortizzuolo: presso Parrocchia: FESTA DI SAN ANTONIO: PCARIA. E’ possibile prenotare salami e cotechini.

Sabato 18 gennaio 2020 ore 21.15: Mirandola: Aula Magna “Rita Levi Montalcini” – via 29 maggio: commedia FUORIGIOCO. Info per biglietti. A cura La Zattera.

Sabato 18 gennaio 2020 ore 21.00: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini (ex Nuovo Centro Anziani – CIRIPO’) – via Dorando Pietri 13: IL SABATO SERA TUTTI AL BALLO: con STEFANO GUCCINI. Sorprese durante la serata e spuntino offerto dalla direzione.

Sabato 18 gennaio 2020: Mirandola: Circolo Acquaragia – via Dorando Pietri 15: guerrilla radio – RAGE AGAINST THE MACHINE TRIBUTE – DJ SET CHECCO GOZZI.

Domenica 19 gennaio 2020 ore 06.00: Confine di Mortizzuolo: Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” via Montirone 3: RASSEGNA DI INCONTRI: “A TU PER TU CON I GABBIANI”: ESCURSIONE: “Alla ricerca dei gabbiani”. Si viaggia con mezzi propri, vedi programma giornata. Organizzazione a cura della Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”.

Domenica 19 gennaio 2020 ore 10.30: Mirandola: Duomo Piazza Conciliazione: la S. Messa delle ore 10.30 sarà celebrata da Mons. Vescovo Erio Castellucci Amministratore Apostolico.

Domenica 19 gennaio 2020: Mortizzuolo: presso Parrocchia: FESTA DI SAN ANTONIO: – ore 11,15: Santa messa con benedizione animali; – ore 12.30: Pranzo Comunitario.

Domenica 19 gennaio 2020 ore 16.30: Mirandola: Aula Magna “Rita Levi Montalcini” – via 29 maggio: FROM DELTA TO CHICAGO – history of the blues. Oracle King e Lara Luppi. Prevendita biglietti. A cura Amici della Musica.

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 21.00: Mirandola: Aula Magna “Rita Levi Montalcini” – via 29 maggio: Stagione Teatrale 2019-2020: prosa: MOLIERE – IL MISANTROPO (OVVERO IL NEVROTICO IN AMORE).

Sabato 25 gennaio 2020 ore 10.30: Mirandola: via 29 Maggio – biblioteca Eugenio Garin: Piccole storie per piccole orecchie, con i volontari Nati per Leggere. Letture per bambini di 3, 4, 5 anni e genitori. Prenotazione obbligatoria allo 0535/29778 e 29783.

Sabato 25 gennaio 2020 ore 21.00: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini (ex Nuovo Centro Anziani – CIRIPO’) –

via Dorando Pietri 13: IL SABATO SERA TUTTI AL BALLO: con orchestra GIGOLO’. Sorprese durante la serata e spuntino offerto dalla direzione.

Domenica 26 gennaio 2020: Mirandola: si terranno le elezioni REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2020. SI POTRA’ VOTARE NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 26 GENNAIO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 23.00. Gli elettori potranno votare in 22 seggi sparsi sul territorio comunale: 10 presso le Scuole medie di via T.Nuvolari, 7 presso le Scuole elementari di via Giolitti, e nei seggi che saranno predisposti nelle frazioni di Tramuschio, Mortizzuolo, S.Martino Spino, Gavello e Quarantoli.

Domenica 26 gennaio 2020 ore 17.00: Mirandola: Aula magna “Rita Levi Montalcini” – via 29 Maggio 4: MONTALCINEMA 2020 – IL CINEMA AL MONTALCINI: film TOY STORY 4. Apertura biglietteria 30 minuti prima dell’inizio proiezione, non si effettuano prenotazioni.

Si ringrazia la Consulta per il volontariato

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017