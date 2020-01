Golinelli (Lega): “Sull’ospedale accordo con Pd già saltato quando venne tolta la delega a Greco”. Il consigliere comunale e parlamentare mirandolese svela un retroscena sulla riunione convocata all’ultimo momento in Unione Area Nord, di cui il sindaco di Mirandola Greco è presidente

L’accordo di non affrontare il tema sanitario in Consiglio dell’Unione durante le elezioni è stato rotto dal PD, nel momento in cui ha messo ai voti e approvato in giunta la revoca della delega alla Sanita al Presidente Alberto Greco, incarico che da sempre ha accompagnato tutti i sindaci di Mirandola, in quanto città capodistretto sanitario della bassa e sede dell’Ospedale.

La votazione nel mese di gennaio, si è resa necessaria in quanto il PD è uscito dall’aula il 19 dicembre, facendo mancare il numero legale e impedendo la discussione delle mozioni sulla sanità.

Chi sta facendo campagna elettorale sulla sanità sono proprio i democratici, con promesse di soldi a pioggia e di nuovi ospedali a Carpi decisi a tavolino, quando il Pd Area Nord ha più volte sostenuto che Carpi dovesse concordare con la bassa la posizione del nosocomio, cosa che non è avvenuta.

Noi siamo per il potenziamento dell’ospedale di Mirandola, potenziamento reso necessario a seguito dei tagli perpetrati dal Pd e da Bonaccini, non possiamo però esimerci da guardare alla sanità dei prossimi decenni, guardando alla sostenibilità, alla viabilità, all’attrattività e all’equità, tutte questioni irrisolte nell’Area Nord e in parte anche a Carpi.

Non si può decidere a tavolino la posizione di un nuovo ospedale che risulta essere, a seguito delle scelte delle amministrazioni PD “ospedale di riferimento” per la bassa e le terre d’Argine e senza che Mirandola sia stata potenziato ed elevato di livello. Davanti a un ipotesi di spesa di oltre 100 milioni di euro e di 10 anni per la realizzazione del nuovo ospedale di “riferimento”, noi chiediamo che si faccia uno studio di fattibilità per un Ospedale unico Baricentrico di primo livello. Vogliamo che sulla sanità siano degli studi e dei dati scientifici a offrirci la miglior soluzione possibile, non spot politici come quelli che stiamo vedendo sui social e sui giornali, con ipotesi strampalate di ospedali di primo livello su due sedi.

I cittadini dell’area nord hanno demandato al PD il ruolo di minoranza anche per le questioni sanitarie su cui hanno fallito, se ne facciano una ragione, le decisioni spettano a chi è stato eletto per amministrare.