Hockey in line, riprende il campionato per gli Scomed Bomporto

Vacanze finite e riprende alla grande il campionato Rrgionale giovanile che vede gli Scomed Bomporto impegnati su più fronti con le categorie Under 12 con i colori Bomportesi e Under 16 in collaborazione con Invicta Modena

Riflettori puntati principalmente sulla categoria Under 12 che Domenica 12 gennaio a Soragna (PR) , nonostante l’assenza dell’allenatore Gabriele Sala, impegnato con la contemporanea partita di serie B di Invicta, potranno nuovamente stupirci regalandoci nuove vittorie, imbattibilità stagionale e il primo posto in classifica generale.

La categoria Under 16 Invicta sarà impegnata a Forlì.

Queste le partite della giornata:

Under 12 a Soragna (PR)

Ore 9.30 PARMA – SCOMED BOMPORTO

Ore 11.30 FERRARA – SCOMED BOMPORTO

Ore 14.30 FORLI – SCOMED BOMPORTO

Under 16 a Forli

FORLI – INVICTA MODENA

La formazione Scomed Bomporto under 12 :PARMEGGIANI S.-BARTOLAI E.-BERGAMINI A.-CIPRIANO A.-CORAZZARI E.-ALLEGRETTI -BARCHETTI -TOMASINI S.-ALL. LUCCHINI

Nella foto : I Scomed Bomporto Under 12

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017