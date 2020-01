“Il sistema Emilia-Romagna”. A Ravarino i 5 stelle parlano di ciò che non va

I candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle per le regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna Giuseppe Amici, Monica Medici e Marco Campanini presentano il convegno “Il sistema in Emilia-Romagna, ambiente, imprese e sociale”. Ovvero, le cose che non vanno nella nostra regione.

Appuntamento venerdì 17 gennaio alel ore 20.30 presso la biblioteca di Ravarino, via Roma 97

