Incendio notturno negli uffici di via Nobili

Lunedì sera verso le 22 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Modena, nella zona di via Nobili per effettiare una verifica a seguito di segnalazione di odore di fumo.

Nella ricognizione i Vigili hanno individuato un incendio sviluppato all’interno del blocco uffici di un fabbricato industriale al momento inutilizzato di via Nobili 340.

Le fiamme hanno fatto presa sulle masserizie ancora presenti. Nessuna persona risulta coinvolta. Danni importanti, invece, alle strutture del blocco uffici.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle prime ore di martedì mattina.

Cause in corso di accertamento, al momento non si esclude alcuna ipotesi.

